В частном секторе Рязани вывозят мусор, собранный в субботу
20 апреля в Рязани прошел последний весенний общегородской субботник, на котором, по данным городской администрации, было собрано около 500 кубометров прошлогодней листвы, веток и прочего мусора, захламлявшего дворы и улицы.
В частном секторе поселка Приокский, вдоль улиц Луковской, Луговой, Заречной и Северной, уборку организовало местное территориальное общественное самоупоавление (ТОС).
Весенняя уборка на улице Северной в поселке ПриокскийФото: Владимир ФРОЛОВ
Особенно тщательно прибирали дворы и придворовые территории пенсионеры, за долгие годы жизни привыкшие надеяться только на себя. Вывоз мешков с мусором шел в понедельник.
ИСТОЧНИК KP.RU