В частном секторе Рязани вывозят мусор, собранный в субботу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-22T11:26:18+03:00

Органы территориального самоуправления заказывают транспорт, чтобы избавиться от кубометров прошлогодней листвы и сухих веток

Изменить размер текста: A A

20 апреля в Рязани прошел последний весенний общегородской субботник, на котором, по данным городской администрации, было собрано около 500 кубометров прошлогодней листвы, веток и прочего мусора, захламлявшего дворы и улицы.

В частном секторе поселка Приокский, вдоль улиц Луковской, Луговой, Заречной и Северной, уборку организовало местное территориальное общественное самоупоавление (ТОС).

Весенняя уборка на улице Северной в поселке ПриокскийФото: Владимир ФРОЛОВ

Особенно тщательно прибирали дворы и придворовые территории пенсионеры, за долгие годы жизни привыкшие надеяться только на себя. Вывоз мешков с мусором шел в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU