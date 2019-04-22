За поджоги травы рязанцев штрафуют на сумму от 2 до 3 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-22T11:00:58+03:00

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Расчеты противопожарной службы МЧС в Рязанской области по несколько раз ежедневно выезжают на тушение подожженной прошлогодней травы. Отсутствие весеннего паводка и сухая погода привели к высыханию прошлогодней травы (стерни) и камышей в поймах рек. В окрестностях Рязани огонь чаще всего появляется в пойме Оки. Стобы дыма поднимаются в воздух на 30-40 метров.

Горит трава в пойме Оки напротив улицы Большой в Дашково-ПесочнеФото: Владимир ФРОЛОВ

Пресс-служба МЧС напомнила рязанцам, что в соответствии со статьей 20.4 КоАП, за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений, а также за бесконтрольное сжигание стерни предусмотрены штрафы: для граждан – от 2 до 3 тыс. руб.; для должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб.; для ИП – – от 20 до 30 тыс. руб., а для юридических лиц – от 150 до 200 тыс. руб. При сумме ущерба выше 250 тыс. руб. виновные в поджогах привлекаются к уголовной ответственности.

За последние дни по фактам поджогов рязанскими пожарными составлено 33 протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU