В Рязанской области раздавили десятки килограммов яблок
У продавца не оказалось документов на продукцию
Изменить размер текста:
Оптово-розничную базу в Касимове проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, сообщает пресс-служба надзорного органа.
По адресу улица Советская, 197а, специалисты отдела фитосанитарного и семенного контроля и надзора обнаружили товар, запрещенный к ввозу – здесь продавали яблоки без «опознавательных» документов.
Бумаг, подтверждающих законность ввоза, у продавца не было, маркировка же с упаковки оказалась удалена, то есть – продукция обезличена.
В итоге 28 кг яблок изъяли и уничтожили «на полигоне механическим способом», уточнили в Россельхознадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU