В Рязанской области раздавили десятки килограммов яблок

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-22T10:00:37+03:00

У продавца не оказалось документов на продукцию

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Оптово-розничную базу в Касимове проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По адресу улица Советская, 197а, специалисты отдела фитосанитарного и семенного контроля и надзора обнаружили товар, запрещенный к ввозу – здесь продавали яблоки без «опознавательных» документов.

Бумаг, подтверждающих законность ввоза, у продавца не было, маркировка же с упаковки оказалась удалена, то есть – продукция обезличена.

В итоге 28 кг яблок изъяли и уничтожили «на полигоне механическим способом», уточнили в Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU