В Скопине на пожаре серьезно пострадал молодой человек

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-22T09:32:09+03:00

С ожогами он был госпитализирован

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21 апреля в Скопине загорелось, как его описывает ГУ МЧС по Рязанской области, бытовое здание с бетонными перекрытиями на улице Пушкина. В результате происшествия пострадал человек.

В пресс-службе регионального управления «Комсомолке» сообщили, что мужчина 1993 года рождения был госпитализирован с ожогами.

Уточняется, что информация о возгорании поступила диспетчеру в 22.44. На вызов выезжал один пожарный расчет.

ИСТОЧНИК KP.RU