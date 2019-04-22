В центре Рязани перекладывают трубы теплотрассы

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-22T09:31:39+03:00

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Вот уже 10 дней перекрыт для автомобильного движения проезд Завражнова в центре Рязани. Вдоль всей проезжей части вскрыта теплотрасса. Рабочие меняют старый трубопровод на новый, который перед спуском в траншею красят в черный цвет прямо на месте. Поднимают и опускают трубы автокранами.

– Пока здесь были только знаки, запрещающие движение, встречались водители, считавшие, что это знаки не для них, – рассказал один из рабочих. – Только когда поставили перекрывающую проезд конструкцию из труб, автомобили перестали проскакивать.

На окраине Парка железнодорожников производится также обрезка деревьев. В целом работы на проезде Завражнова должны завершиться к 12 мая – и тогда по нему снова можно будет проехать от площади Победы и поворота улицы МОГЭС до медицинского городка РязГМУ.

Деревья обрезают на краю Парка железнодорожниковФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU