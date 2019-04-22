На пожаре в пятиэтажке под Рязанью едва не задохнулся пенсионер

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-22T09:11:31+03:00

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В ночь на 22 апреля на улице Юбилейной в городе Рыбное случился пожар в пятиэтажном доме. Возгорание произошло в жилой комнате одной из квартир.

- Мужчина 1942 года рождения госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление угарным газом», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

На вызов, который поступил в 00.57, выезжал один пожарный расчет.

ИСТОЧНИК KP.RU