На пожаре в пятиэтажке под Рязанью едва не задохнулся пенсионер
Его госпитализировали
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В ночь на 22 апреля на улице Юбилейной в городе Рыбное случился пожар в пятиэтажном доме. Возгорание произошло в жилой комнате одной из квартир.
- Мужчина 1942 года рождения госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление угарным газом», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
На вызов, который поступил в 00.57, выезжал один пожарный расчет.
ИСТОЧНИК KP.RU