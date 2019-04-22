В Рязанской области в ДТП с Renault и Nissan пострадали четверо
Столкновение произошло на повороте, оба автомобиля вылетели с дороги
Фото: ryazpressa.ru
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Серьезное ДТП случилось 20 апреля на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Клепиковском районе. Около 13.00 на 171 километре столкнулись Nissan Almera и Renault Sandero.
Как сообщает издательство «Пресса», водитель Nissan не справился с управлением на повороте. Судя по фотографиям с места происшествия, оба автомобиля в результате аварии вылетели с дороги, а Renault еще и опрокинулся.
Утверждается, что медицинская помощь понадобилась четырем людям. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU