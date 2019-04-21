На дороге Рязань – Михайлов иномарка врезалась в столб
Водитель погиб
Фото с места ДТП.
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В субботу, 20 апреля, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Захаровском районе на дороге Рязань – Михайлов. В селе Елино автомобиль Kia врезался в мачту электроосвещения. Издательство «Пресса» сообщает, что от полученных травм водитель иномарки скончался. Пассажира автомобиля с травмами доставили в больницу.
Информация по данному ДТП уточняется. Подробности станут известны в понедельник, 22 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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