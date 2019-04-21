На дороге Рязань – Михайлов иномарка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-21T14:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 апреля, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Захаровском районе на дороге Рязань – Михайлов. В селе Елино автомобиль Kia врезался в мачту электроосвещения. Издательство «Пресса» сообщает, что от полученных травм водитель иномарки скончался. Пассажира автомобиля с травмами доставили в больницу.

Информация по данному ДТП уточняется. Подробности станут известны в понедельник, 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU