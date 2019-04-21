2019-04-21T14:44:03+03:00
Происшествия

На дороге Рязань – Михайлов иномарка врезалась в столб

Водитель погиб
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 20 апреля, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Захаровском районе на дороге РязаньМихайлов. В селе Елино автомобиль Kia врезался в мачту электроосвещения. Издательство «Пресса» сообщает, что от полученных травм водитель иномарки скончался. Пассажира автомобиля с травмами доставили в больницу.

Информация по данному ДТП уточняется. Подробности станут известны в понедельник, 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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