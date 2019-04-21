Из-за палов травы на федеральном уровне поручили усилить патрулирование в Рязанской области
В Рязанской области наряду с другими регионами усилят патрулирование из-за самовольных палов сухой травы. Такое поручение оперативный штаб Рослесхоза сделал в связи с ситуацией в Забайкальском крае, где от огня пострадал целый ряд населенных пунктов.
В качестве других «термоточек» на карте России отмечаются Смоленская, Нижегородская, Оренбургская и Амурская области.
- Важно отметить, что огонь травяных пожаров распространяется интенсивно и быстро меняет направление при изменении ветра, - цитирует пресс-службу федерального агентства ТАСС.
Напомним, 18 апреля в Милославском районе пожарные и добровольцы остановили пламя, угрожавшее перекинуться с полей на поселок Зеленый. 19 апреля огненное зарево запечатлели под Рязанью - за гипермаркетом «Глобус». К тому дню совокупная площадь таких возгораний превысила 2200 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU