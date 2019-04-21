2019-04-21T11:15:57+03:00
Происшествия

Из-за палов травы на федеральном уровне поручили усилить патрулирование в Рязанской области

Еще к пятнице общая площадь таких возгораний в регионе превысила 2200 гектаров
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области наряду с другими регионами усилят патрулирование из-за самовольных палов сухой травы. Такое поручение оперативный штаб Рослесхоза сделал в связи с ситуацией в Забайкальском крае, где от огня пострадал целый ряд населенных пунктов.

В качестве других «термоточек» на карте России отмечаются Смоленская, Нижегородская, Оренбургская и Амурская области.

- Важно отметить, что огонь травяных пожаров распространяется интенсивно и быстро меняет направление при изменении ветра, - цитирует пресс-службу федерального агентства ТАСС.

Напомним, 18 апреля в Милославском районе пожарные и добровольцы остановили пламя, угрожавшее перекинуться с полей на поселок Зеленый. 19 апреля огненное зарево запечатлели под Рязанью - за гипермаркетом «Глобус». К тому дню совокупная площадь таких возгораний превысила 2200 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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