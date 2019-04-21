ФК «Рязань» проиграл в Саратове, играя в меньшинстве

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-21T08:54:25+03:00

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20 апреля ФК «Рязань» проиграл в Саратове местному «Соколу». Сразу скажем, что хозяева, отстающие теперь уже всего на два очка от первого места, не показали лидерской игры — типичный середняк зоны «Центр». Но даже это не позволило нашим футболистам забить хотя бы один мяч. Впрочем, откуда могут быть голы, если игроки били по воротам соперника чуть чаще, чем корейцы отмечают Пасху.

Но интересные эпизоды с участием нашей команды в игре, конечно, были. В начале первого тайма Алексей Баев перехватил мяч в центре поля и метров с 20 левой ногой пробил. Удар был не сильный, но вратарь не смог его поймать. На добивании никого из наших нападающих даже близко не оказалось.

Через пару минут Артем Малахов сыграл на опережении на своей половине поля, перехватил мяч и на дриблинге обошел первого, второго, третьего игроков… Четвертый рисковать не стал, и просто сбил рязанского полузащитника в паре метрах от штрафной площади.

Вскоре после этого уже Сергей Гущин нарушил правила, и Валерий Павлов не без помощи рикошета штрафным ударом забивает в ворота рязанской команды — 1:0.

В середине первого тайма Ян Шанин мог сравнять счет, но мяч после его четкого удара метров с 18 попал в штангу. Саратовцы не стушевались, и Роман Изосимов тут же провернул этот трюк с рязанскими воротами. Если бы эти мячи все-таки попали в цель, то наверняка вошли бы в число лучших голов тура.

На второй тайм «Рязань» явно вышла с желанием изменить результат, и продолжила удерживать «Сокол» на его половине поля. Однако опасных моментов при этом не было: доминирование на поле – да, подходы к штрафной – были, удары по воротам – отсутствовали. Даже после удаления Даниила Королькова на 71-ой минуте, ничего по сути не поменялось. Более того, наша команда едва не воспользовалась шансом сравнять счет, но замыкая прострел Влад Мещеряков не дотянулся до мяча.

Только после этого момента саратовцы вспомнили, что играют дома, а еще через несколько минут к ним пришло осознание, что их на поле больше, чем соперников — картина матча полностью поменялась.

Мяч перешел к «Соколу», и очередная их атака закончилась назначением пенальти. Илья Ваганов пытался оспорить решение судьи, объяснял, что мяч попал в живот, но только усугубил положение и получил желтую карточку.

Защитник хозяев Евгений Дудиков пробил низом, но Сергей Правкин отразил мяч. В порыве эмоций рязанский вратарь ударил кулаком по сгибу локтя правой руки, показав жестом, что крайне не согласен с решением судьи, и справедливость восторжествовала.

Правда, через две минуты саратовцы все-таки забили. В сутолоке у ворот проворнее оказались волжане и заковыряли мяч в сетку. Итоговый счет — 2:0.

— Игрой недоволен, результатом тем более, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. — Но объективно особых претензий к команде нет. Есть к отельным игрокам, но мы с ними это обсудим в более спокойной обстановке. Гораздо больше у меня претензий к судейству. Буквально перед пенальти в наши ворота, когда атаковал «Сокол», их игрок был в офсайде. Но игра продолжилась, мяч попал в живот нашему игроку и отскочил в руку. Судья ставит пенальти. А удаление? Что там, перелом ноги был или опасная игра? Не понимаю.

Но в целом, конечно, мы сыграли слабо. Игра моей команды мне не понравилась. Но и от «Сокола» я большего ожидал.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Саратовский болельщик на официальной странице «Сокола»:

— Очень странный матч и разочарование от качества игры. Почти все пасы назад и поперек. Играя в большинстве по пять-семь минут не могут за мяч зацепиться и перейти со своей половины поля... Ощущение складывалось, что хотят сами себе привезти.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/704427" frameborder="0"></iframe> Голы и незабитый пенальти в матче "Сокол" - "Рязань".

ИСТОЧНИК KP.RU