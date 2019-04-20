2019-04-20T13:19:07+03:00
Происшествия

Ночью в рязанском селе Муравлянка сгорела двухэтажная амбулатория

Люди не пострадали, но деревянное здание уничтожено полностью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В ночь на субботу, 20 апреля, в селе Муравлянка Сараевского района загорелась амбулатория, сообщает издательство «Пресса». На пульт дежурного звонок о возгорании поступил в 0 часов 28 минут. Огонь полыхал в деревянном двухэтажном здании: на первом этаже были амбулатория и зубной кабинет, второй давно пустовал.

На место выехали пять пожарных расчетов: три из Сараев, один из Сапожка и добровольная спасательная команда из Алексеевки.

По информации начальника ПСЧ по охране поселка Сараи Михаила Глазкова, к моменту приезда расчетов огонь уже охватил второй этаж и крышу. Спасти старое деревянное здание не удалось.

– На месте уже работает судебно-экспертная пожарная лаборатория из Рязани, – рассказал местным корреспондентам начальник Ряжского межрайонного отдела надзорной деятельности Виталий Игуменов.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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