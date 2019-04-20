В рязанской глубинке 6 часов спасали от огня психоневрологический интернат
Около села Роговое Милославского района 18 апреля кто-то поджег траву в полях. Ничем не сдерживаемый огонь по сухому настилу моментально разлетелся аж на 110 гектаров. Выехавшие на место ЧП пожарные машины проехать могли не везде – местность здесь бугристая, передает телеканал ТКР.
Огонь тем временем двинулся в сторону поселка Зеленый, где находится Побединский психоневрологический интернат.
К профессиональным спасателям подключились добровольцы из Горняцкого сельского поселения и пожарный расчет исправительной колонии №1, расположенной здесь же и тоже сильно рисковавшей.
За 6 часов всем миром с огнем все же справились. Кстати, с начала весны в этой местности это был первый крупный пожар.
Позже стало известно, что к 19 апреля площадь пожаров на полях региона перевалила за 2200 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU