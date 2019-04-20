2019-04-20T10:37:26+03:00
Недвижимость

Увеличение взносов за капремонт в Рязанской области не повлияло на их сборы

Платят даже лучше, чем прошлым летом
Мария БЛИНОВА
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По данным на 1 апреля 2019 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Рязанской области составила 86,5%, сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Самые дисциплинированные жильцы – в Ермишинском районе, здесь показатель превысил 94%. Далее в списке Сасово (почти 93%), Пителинский, Пронский и Шацкий районы, где своевременно платят 90-92% населения.

Последний раз информацию о собираемости Фонд капремонта публиковал прошлым летом: на 1 августа 2018-го показатель был чуть меньше 86%.

То есть с тех пор он даже немного подрос, несмотря на резкое увеличение платежей. Напомним, с 1 января размер взноса увеличили на 45%: с 8,02 до 11,65 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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