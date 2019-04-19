Спустя век надгробный памятник рязанскому купцу вернулся на свое место

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-19T17:58:32+03:00

Похоронен Михаил Гайдуков был еще в 1895 году, а позже камень просто исчез

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Рязанские художники взялись за масштабную расчистку «Дома художника». Помимо территории вокруг здания, известного всем рязанцам, во время глобального субботника добрались и до старого, давным-давно заброшенного склада.

В его недрах оказалось немало вещей, а в глубине… три массивных надгробных памятника, явно созданных дореволюционными мастерами, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Председатель Рязанского Союза художников Виктор Грушо-Новицкий считает, что, скорее всего их привезли на склад как сырье – для работы скульпторов. Однако руки до надгробий не дошли, вот они и сохранились.

Члены Союза художников решили передать памятники в подобающее место и за свой счет перевезли надгробия в некрополь Казанского монастыря: здесь на месте бывших захоронений собрали уцелевшие надгробия и еще в 2010 году поставили Поклонный крест.

Позже выяснилось, что этот переезд оказался для одного из камнем… возвращением «домой»: имя Михаила Михайловича Гайдукова значится в описании захоронений некрополя, составленном еще в 1916 году и сохранившимся до наших дней. В отличие от памятника. Теперь выясняется, что он цел – только пробыл все эти десятилетия в нескольких километрах от монастырского кладбища.

– Еще два надгробия, судя по надписям на них, стояли на могилах купцов Селантьева и Зубкова. Судьбу этих камней будут исследовать и, возможно, имена людей, начертанных на граните, помогут кому-то из рязанцев восстановить историю своего рода, – говорится в сообщении епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU