Спустя век надгробный памятник рязанскому купцу вернулся на свое место
Рязанские художники взялись за масштабную расчистку «Дома художника». Помимо территории вокруг здания, известного всем рязанцам, во время глобального субботника добрались и до старого, давным-давно заброшенного склада.
В его недрах оказалось немало вещей, а в глубине… три массивных надгробных памятника, явно созданных дореволюционными мастерами, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Председатель Рязанского Союза художников Виктор Грушо-Новицкий считает, что, скорее всего их привезли на склад как сырье – для работы скульпторов. Однако руки до надгробий не дошли, вот они и сохранились.
Члены Союза художников решили передать памятники в подобающее место и за свой счет перевезли надгробия в некрополь Казанского монастыря: здесь на месте бывших захоронений собрали уцелевшие надгробия и еще в 2010 году поставили Поклонный крест.
Позже выяснилось, что этот переезд оказался для одного из камнем… возвращением «домой»: имя Михаила Михайловича Гайдукова значится в описании захоронений некрополя, составленном еще в 1916 году и сохранившимся до наших дней. В отличие от памятника. Теперь выясняется, что он цел – только пробыл все эти десятилетия в нескольких километрах от монастырского кладбища.
– Еще два надгробия, судя по надписям на них, стояли на могилах купцов Селантьева и Зубкова. Судьбу этих камней будут исследовать и, возможно, имена людей, начертанных на граните, помогут кому-то из рязанцев восстановить историю своего рода, – говорится в сообщении епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU