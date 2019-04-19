2019-04-19T17:58:32+03:00
Общество

Спустя век надгробный памятник рязанскому купцу вернулся на свое место

Похоронен Михаил Гайдуков был еще в 1895 году, а позже камень просто исчез
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.
Изменить размер текста:

Рязанские художники взялись за масштабную расчистку «Дома художника». Помимо территории вокруг здания, известного всем рязанцам, во время глобального субботника добрались и до старого, давным-давно заброшенного склада.

В его недрах оказалось немало вещей, а в глубине… три массивных надгробных памятника, явно созданных дореволюционными мастерами, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Председатель Рязанского Союза художников Виктор Грушо-Новицкий считает, что, скорее всего их привезли на склад как сырье – для работы скульпторов. Однако руки до надгробий не дошли, вот они и сохранились.

Члены Союза художников решили передать памятники в подобающее место и за свой счет перевезли надгробия в некрополь Казанского монастыря: здесь на месте бывших захоронений собрали уцелевшие надгробия и еще в 2010 году поставили Поклонный крест.

Позже выяснилось, что этот переезд оказался для одного из камнем… возвращением «домой»: имя Михаила Михайловича Гайдукова значится в описании захоронений некрополя, составленном еще в 1916 году и сохранившимся до наших дней. В отличие от памятника. Теперь выясняется, что он цел – только пробыл все эти десятилетия в нескольких километрах от монастырского кладбища.

– Еще два надгробия, судя по надписям на них, стояли на могилах купцов Селантьева и Зубкова. Судьбу этих камней будут исследовать и, возможно, имена людей, начертанных на граните, помогут кому-то из рязанцев восстановить историю своего рода, – говорится в сообщении епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи рязанского СК со сниженными показателями отчитались перед генералом Никешкиным
Площадь пожаров из-за поджигателей травы в Рязанской области перевалила за 2000 гектаров
В начале недели в рязанской Солотче снова отключат свет
Чтобы получить страховку рязанец инсценировал кражу телевизора и бензопилы
В Рязанской области отремонтируют более 40 км трассы М-5 «Урал»
Рязанца отправили под арест за матерщину
Работники культуры Спасского района зарабатывают до 50 тысяч рублей
В рязанском селе почти за 2 бюджетных миллиона обустроят «святой источник»
ГИБДД объявила о масштабных рейдах в Рязанской области
Директор рязанского АО «Бетон» задолжал сотрудникам более 3,5 млн рублей
В рязанском онкодиспансере будут выявлять рак груди на начальной стадии
В мясном цехе торгового центра Рязани хранили просроченное мясо
На Северной окружной дороге Рязани демонтировали незаконную рекламную конструкцию
В рязанском супермаркете обнаружили просроченную вареную колбасу
В Рязанской области обнаружили фальшивые деньги
В Рязани москвичка на иномарке сбила 68-летнюю женщину
В Рязанской области организуют более 20 площадок для «Диктанта Победы»
В центре рязанского села 30-килограммовый бобер напал на женщину
Еще в трех районах Рязанской области дорогу приведут в порядок
Метеорологи рассказали о погоде в Рязанской области до 22 апреля
В Рязанской области определились с датой введения особого противопожарного режима
Проблемы неразвитости социальной инфраструктуры в Рязани имеют «накопительный» характер