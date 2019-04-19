2019-04-19T16:59:34+03:00
Недвижимость

В начале недели в рязанской Солотче снова отключат свет

Электричества не будет по 6 часов
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В понедельник и вторник, то есть 22 и 23 апреля, в поселке Солотча будут отключать свет, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Вызвано это необходимостью работ на воздушной линии, уточняют в городском управлении энергетики и ЖКХ.

Оба дня с 10.00 до 16.00 электроэнергию отключат по адресам:

– улица Стройкова, д. с 98 по 114;

– улица14-я Линия, д. с 19 по 64;

– 7-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 6-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 5-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;

– 4-й проезд Осипенко, д. с 2 по 13;

– улица Ленинского Комсомола, д. с 127 по 148;

– улица Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 и д. 71.

Напомним, телефон оперативно-диспетчерского отдела управления энергетики и ЖКХ города 25-48-69. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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