В начале недели в рязанской Солотче снова отключат свет
В понедельник и вторник, то есть 22 и 23 апреля, в поселке Солотча будут отключать свет, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Вызвано это необходимостью работ на воздушной линии, уточняют в городском управлении энергетики и ЖКХ.
Оба дня с 10.00 до 16.00 электроэнергию отключат по адресам:
– улица Стройкова, д. с 98 по 114;
– улица14-я Линия, д. с 19 по 64;
– 7-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;
– 6-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;
– 5-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16;
– 4-й проезд Осипенко, д. с 2 по 13;
– улица Ленинского Комсомола, д. с 127 по 148;
– улица Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 и д. 71.
Напомним, телефон оперативно-диспетчерского отдела управления энергетики и ЖКХ города 25-48-69. Работает круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU