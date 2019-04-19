2019-04-19T14:55:56+03:00
Общество

В Рязанской области отремонтируют более 40 км трассы М-5 «Урал»

На путепроводе через железную дорогу в областном центре заменят дорожное покрытие, опорные части инженерного сооружения, барьерное и перильное ограждения
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В Рязанской области отремонтируют свыше 40 км федеральной дороги М-5 «Урал», сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Во время капитального ремонта на 12-километровом участке (км 166 – км 178) в Рыбновском районе предусмотрены работы по уширению проезжей части. В нормативное состояние приведут обочины и откосы, обустроят автобусные остановки. В рамках природоохранных мероприятий запланировано устройство водоочистных сооружений. Отмечается, что соседний участок (км 159 – км 166) у границы с Московской областью ввели в эксплуатацию после капитальных работ в прошлом году. Начнется капитальный ремонт трассы в районе сел Фролово и Заполье. На первом этапе проезжую часть на участке с 265 до 272 км расширят до четырех полос.

Еще на четырех участках М-5 восстановят верхний слой дорожного покрытия, обновят дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку. Общая протяженность отремонтированных участков в Спасском, Чучковском, Путятинском районах и на границе с Мордовией составит 12 км. На 11-ти километрах федеральной трассы в Шиловском районе выполнят устройство защитных слоев.

На путепроводе через железную дорогу на км 190+800 в черте Рязани заменят дорожное покрытие, опорные части инженерного сооружения, барьерное и перильное ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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