Рязанца отправили под арест за матерщину

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-19T14:38:34+03:00

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В Спасском районе местного жителя отправили под арест по статье «Мелкое хулиганство». Его признали виновным в нарушении общественного порядка.

Мужчина поссорился с сожительницей, напился и, придя в свою квартиру, поругался с матерью. Он ругался благим матом на весь дом, проявляя явное неуважение к обществу, и не собирался прекращать, несмотря на все просьбы. Даже приезд полицейских не успокоил крикуна: он продолжал браниться, отказывался идти в служебный автомобиль, хватал представителей власти за одежду.

Суд, как сообщает его пресс-служба, отмерил возмутителю спокойствия 7 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU