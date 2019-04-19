В рязанском онкодиспансере будут выявлять рак груди на начальной стадии
В 2019 году рязанский онкологический диспансер закупит новое диагностическое оборудование, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. В планах учреждения приобрести комбинированную совмещенную систему однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа. Оборудование поможет значительно улучшить диагностику метастатического поражения костной системы.
Кроме того, современная техника оснащена дополнительной функцией, которая позволит с высокой точностью определить опухоль молочной железы на начальном этапе.
Главная задача врачей — установить наличие злокачественного новообразования как можно раньше, когда опухоль еще маленького размера. Ранняя диагностика важна, поскольку шансы на лечение и выздоровление увеличиваются в разы.
ВАЖНО!
Специалисты напоминают, что необходимо регулярное обследование, даже если жалоб нет. Молодым женщинам, до 40 лет следует делать УЗИ-диагностику и посещать врача, раз в два года. Женщинам старшего возраста назначается обследование на маммографе.
ИСТОЧНИК KP.RU