В рязанском онкодиспансере будут выявлять рак груди на начальной стадии

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-19T12:15:50+03:00

Женщинам до 40 лет необходимо обследоваться раз в два года. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В 2019 году рязанский онкологический диспансер закупит новое диагностическое оборудование, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. В планах учреждения приобрести комбинированную совмещенную систему однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа. Оборудование поможет значительно улучшить диагностику метастатического поражения костной системы.

Кроме того, современная техника оснащена дополнительной функцией, которая позволит с высокой точностью определить опухоль молочной железы на начальном этапе.

Главная задача врачей — установить наличие злокачественного новообразования как можно раньше, когда опухоль еще маленького размера. Ранняя диагностика важна, поскольку шансы на лечение и выздоровление увеличиваются в разы.

ВАЖНО!

Специалисты напоминают, что необходимо регулярное обследование, даже если жалоб нет. Молодым женщинам, до 40 лет следует делать УЗИ-диагностику и посещать врача, раз в два года. Женщинам старшего возраста назначается обследование на маммографе.

ИСТОЧНИК KP.RU