В мясном цехе торгового центра Рязани хранили просроченное мясо
Специалисты Россельхознадзора проверили мясоперерабатывающий цех рязанского торгового центра и обнаружили множество нарушений, сообщает пресс-служба управления.
Так, в холодильной камере находилась мясная продукция с истекшим сроком годности, а также обезличенная продукция животного происхождения, в том числе – фарш без маркировки. Инспекторы не смогли установить ни производителя продукции, ни дату выработки, ни сроки годности.
В связи с этим, руководство Россельхознадзора выдало предписание на утилизацию мясной продукции. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности, с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил просроченную колбасу в одном из супермаркетов Скопина.
ИСТОЧНИК KP.RU