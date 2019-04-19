В мясном цехе торгового центра Рязани хранили просроченное мясо

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-19T11:55:54+03:00

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Специалисты Россельхознадзора проверили мясоперерабатывающий цех рязанского торгового центра и обнаружили множество нарушений, сообщает пресс-служба управления.

Так, в холодильной камере находилась мясная продукция с истекшим сроком годности, а также обезличенная продукция животного происхождения, в том числе – фарш без маркировки. Инспекторы не смогли установить ни производителя продукции, ни дату выработки, ни сроки годности.

В связи с этим, руководство Россельхознадзора выдало предписание на утилизацию мясной продукции. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности, с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил просроченную колбасу в одном из супермаркетов Скопина.

ИСТОЧНИК KP.RU