В рязанском супермаркете обнаружили просроченную вареную колбасу

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-19T11:41:02+03:00

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Специалисты рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку один из супермаркетов федеральной торговой сети в городе Скопин, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки инспекторы обнаружили в холодильной витрине торгового зала на хранении и в продаже просроченную колбасу. Вареная колбаса «Традиционная» с истекшим сроком годности общим весом 1,248 кг лежала вместе с качественной продукцией.

После проверки Россельхознадзор изъял колбасу и утилизировал.

ИСТОЧНИК KP.RU