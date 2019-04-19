Еще в трех районах Рязанской области дорогу приведут в порядок

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-19T09:52:31+03:00

Чиновники на ремонт дорог в трех районах Рязанской области выделили более 360 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На ремонт власти выделили более 360 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Касимовском, Сасовском и Шацком районах приведут в нормативное состояние 24,3 км автодорог, сообщает министерство транспорта Рязанской области.

Работы планируется выполнить на дорогах:

Москва – Егорьевск – Тума – Касимов на участке Гусь-Железный – Залесное;

Ряжск – Касимов – Нижний Новгород на участке Дмитриево – Выкуши;

Алешино – Ямбирно на участке Большой Студенец – Новое Березово.

Дорогу Юрино – Нижнее Мальцево Сасовского района и подъезд от автодороги Тамбов – Шацк к селу Кривая Лука Шацкого района отремонтируют полностью.

Общая стоимость работ составит более 360 млн рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о ремонте дорог в Ермишинском, Пронском и Старожиловском, а также в Спасском и Клепиковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU