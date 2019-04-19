Еще в трех районах Рязанской области дорогу приведут в порядок
В 2019 году в Касимовском, Сасовском и Шацком районах приведут в нормативное состояние 24,3 км автодорог, сообщает министерство транспорта Рязанской области.
Работы планируется выполнить на дорогах:
Москва – Егорьевск – Тума – Касимов на участке Гусь-Железный – Залесное;
Ряжск – Касимов – Нижний Новгород на участке Дмитриево – Выкуши;
Алешино – Ямбирно на участке Большой Студенец – Новое Березово.
Дорогу Юрино – Нижнее Мальцево Сасовского района и подъезд от автодороги Тамбов – Шацк к селу Кривая Лука Шацкого района отремонтируют полностью.
Общая стоимость работ составит более 360 млн рублей.
Напомним, ранее мы сообщали о ремонте дорог в Ермишинском, Пронском и Старожиловском, а также в Спасском и Клепиковском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU