Метеорологи рассказали о погоде в Рязанской области до 22 апреля

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-19T09:41:55+03:00

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С 19 по 22 апреля погоду в Рязанской области определит антициклон, сообщает местный филиал Гидрометцентра. Она ожидается сухая и малооблачная. На территории региона будут преобладать температуры около -3…+2 градуса ночью и +6…+11 градусов днем, хотя к концу указанного периода обещают потепление до +11…+16 градусов в светлое время суток.

Согласно предварительному прогнозу, к концу апреля дневные температуры вырастут до +18…+20, что на фоне отсутствия существенных осадков осложнит пожарную обстановку (как минимум, до 3-го класса опасности). Кстати, пик угрозы пожаров может прийтись на август-сентябрь из-за предполагаемого повышенного температурного режима и неравномерного распределения осадков летом.

Напомним, особый противопожарный режим в Рязанской области планируется ввести 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU