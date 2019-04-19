В Рязанской области определились с датой введения особого противопожарного режима

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-19T08:58:16+03:00

В этот период запрещается посещать леса и разводить костры на территориях поселений

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Особый противопожарный режим в Рязанской области планируют ввести 26 апреля. Проект постановления размещен на официальном сайте регионального правительства.

Пока действует режим, всем, кроме местных жителей и ряда должностных лиц, формально запрещено посещать леса. То же самое с транспортом. Кроме того, на территориях поселений и городских округов, садоводческих и дачных объединений нельзя разводить костры.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима КоАП для физических лиц предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Следить за соблюдением запретов должны патрули, работу которых организовывает областное министерство природопользования.

Кроме того, в проекте постановления сказано, что «для приема и рассмотрения обращений» власти планируют обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» по номерам 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 27-79-59.

ИСТОЧНИК KP.RU