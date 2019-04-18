Рязанец получил 20 лет колонии за убийство и разбой

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-18T17:16:05+03:00

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18 апреля Рязанский областной суд назначил наказание по вердикту присяжных в отношении Сергея Гуськова и Алексея Тишина. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Установлено, что 40-летний Гуськов и 39-летний Тишин, во время совместного употребления наркотиков и алкоголя, договорились убить своего знакомого и угнать его автомобиль. Для этого Алексей Тишин под надуманным предлогом пригласил будущую жертву приехать на машине в поселок Лесной.

Позже мужчины втроем поехали к девушкам, но в безлюдном месте Гуськов напал на владельца транспорта, нанеся ему несколько ударов ножом в грудь и руку. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Погрузив тело в багажник, приятели отвезли его к лесу и скинули в овраг. Машину разобрали и продали по запчастям, выручив за это примерно 90 тысяч рублей.

Позже Гуськов еще и устроил перестрелку в продуктовом магазине. Урожая продавцу из пневматического пистолета, он требовал ее отдать выручку, а для убедительности несколько раз выстрелил над головой женщины. На крики прибежал мужчина, в которого Гуськов несколько раз выстрелил, после чего убежал без добычи.

Коллегия присяжных признала мужчин виновными по всем 11 пунктам. Рязанский областной суд назначил Гуськову 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Алексею Тишину - 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU