На подъезде к стадиону «Спартак» в Рязани устанавливают шлагбаум
У офисных работников исчезнет оазис бесплатной парковки
Фото: КП-Рязань.
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На подъездной дороге к стадиону «Спартак» в Рязани устанавливают шлагбаум. Делается это для того, чтобы офисные работники и жители близлежащих домов не оставляли свои машины у спортивного сооружения, а пользовались платными парковками.
Фото: КП-Рязань.
Напомним, ранее администрация города сообщала, что с 10 марта на дороге к стадиону установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», чтобы «обеспечить безопасность дорожного движения и беспрепятственный подъезд автобусов с детьми».
Видимо, планы администрации изменились, и вместо дорожных знаков установят шлагбаум.
ИСТОЧНИК KP.RU