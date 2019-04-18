На подъезде к стадиону «Спартак» в Рязани устанавливают шлагбаум

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-18T16:56:49+03:00

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На подъездной дороге к стадиону «Спартак» в Рязани устанавливают шлагбаум. Делается это для того, чтобы офисные работники и жители близлежащих домов не оставляли свои машины у спортивного сооружения, а пользовались платными парковками.

Фото: КП-Рязань.

Напомним, ранее администрация города сообщала, что с 10 марта на дороге к стадиону установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», чтобы «обеспечить безопасность дорожного движения и беспрепятственный подъезд автобусов с детьми».

Видимо, планы администрации изменились, и вместо дорожных знаков установят шлагбаум.

ИСТОЧНИК KP.RU