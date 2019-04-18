После публикации «Комсомолки» администрацию Рязани проверят еще и следователи
Следственное управление СК России по Рязанской области организовало проверку по размещенной в статье «За два года из бюджета Рязани на возмещение ущерба автомобилистам ушло более 32 млн рублей» информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Во время проверки следователи выяснят, надлежащим ли образом должностные лица управления благоустройства исполняют свои обязанности по ремонту и содержанию дорог и повлекли ли их действия (бездействия) причинение ущерба бюджету города. Всем установленным обстоятельствам будет дана правовая оценка, а по результатам проверки принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Напомним, параллельно со следователями проверку организовала прокуратура Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU