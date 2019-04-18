Рязанская управляющая компания с нарушениями хранила опасные отходы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-18T15:03:37+03:00

В Пителинском районе УК собирала и размещала отработанные ртутьсодержащие лампы и не обеспечивала их сохранность

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Прокуратура Пителинского района проверила исполнение требований законодательства в сфере обращения с отходами I и II классов опасности в деятельности управляющей компании, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на балансе управляющей компании находится 20 многоквартирных домов, расположенных на территории Пителинского района. Компания собирала и размещала отработанные ртутьсодержащие лампы и не обеспечивала их сохранность. Лампы помещали в бумажные упаковки, тару, не обеспечивающую сохранность ртутьсодержащих ламп при транспортировании.

Помимо этого УК в этом году не передала лампы в специализированную организацию и не сообщила населению о месте сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.

Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя управляющей компании внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU