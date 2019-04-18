В Касимовском районе депутаты избрали главу администрации

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-18T14:06:54+03:00

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В Касимовском районе выбрали главу администрации, сообщает издательство «Пресса». Кандидатуры Германа Бокова и Михаила Лифанова конкурсная комиссия одобрила еще 18 марта, и теперь с выбором из них двоих предстояло определиться депутатам районной Думы.

На заседании, состоявшемся 18 апреля, кандидаты представили свои программы социально-экономического развития района. Кстати, оба назвали туризм приоритетным направлением в развитии, при этом, далеко не отодвигая другие отрасли.

В ходе голосования из 42 депутатов 35 отдали предпочтение Герману Бокову. Интересный факт: лишь один народный избранник проголосовал за Лифанова, оставшиеся же 6 бюллетеней оказались недействительными, то есть… народные избранники специально их испортили, выражая, видимо, недовольство обоими кандидатурами.

Тем не менее, администрацию Касимовского района возглавил Герман Боков. Родился он в 1963 году, сейчас руководит ООО «ВДВ-Ко».

ИСТОЧНИК KP.RU