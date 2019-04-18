В Рязани Skoda сбила пешехода — полиция разыскивает очевидцев

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-18T14:00:57+03:00

ДТП произошло год назад в микрорайоне Канищево

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Следователи УМВД России по Рязанской области устанавливают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Около полуночи 7 мая 2018 года недалеко от дома №30 по улице Бирюзова 47-летний рязанец за рулем автомобиля Skoda Octavia сбил 52-летнего пешехода.

В результате дорожного происшествия пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912) 29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12, корпус 1.

ИСТОЧНИК KP.RU