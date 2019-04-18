Рязанец протаранил ограду кладбища на угнанном авто

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-18T13:40:28+03:00

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Возле одного из домов на улице Никуличинской в Рязани угнали автомобиль. Как оказалось, преступник успел попасть на нем в ДТП, поджечь и сдать в утиль.

Хозяин обратился в полицию, когда не нашел свой ВАЗ-2109 там, где оставил. Оперативники с помощью очевидцев узнали, что на нем разъезжал привлекавшийся к уголовной ответственности и хорошо знакомый им 24-летний рязанец.

Той же ночью у Голенчинского кладбища полыхал автомобиль, от которого на месте происшествия осталась только копоть и отпечатки протекторов. Выяснилось, что угонщик, будучи пьяным, врезался в ограду кладбища, предал машину огню, чтобы скрыть следы преступления, а утром взывал эвакуатор, чтобы отвезти в пункт приема вторсырья. На вырученные деньги он планировал купить выпивку.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU