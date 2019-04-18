2019-04-18T12:18:55+03:00
Происшествия

Сбежавшего рязанского преступника нашли за границей

Сидеть он будет в родных стенах, правда строгого режима
Мария БЛИНОВА
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В Рязани за незаконный сбыт наркотиков осудили 28-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

С июля по декабрь 2016 года рязанец «работал» закладчиком: получая через интернет указание с адресом закладки, он забирал вещество и хранил у себя, пока не поступало задание положить наркотик в новый тайник.

При задержании у него изъяли более 53 граммов вещества, что относится к крупному размеру. В суде рязанец вину признал, однако, пока шло разбирательство, сбежал. Его объявили в розыск и искали целый год – нашли в Беларуси.

После экстрадиции на родину мужчину осудили: на 7 лет он отправится в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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