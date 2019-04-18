В Рязани пьяный водитель на Mazda влетел в столб
Его и двух пассажиров доставили в больницу
Фото: 62.мвд.рф
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В ночь на 18 апреля на улице Забайкальской в Рязани автомобиль Mazda 626 врезался в столб и вылетел с дороги. Водитель был пьян, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Авария произошла в 1.10 у дома №3. В результате нее 30-летнего жителя Рязанского района, который не справился с управлением, а также его пассажиров – девушку и мужчину 19 и 45 лет - доставили в больницу.
При освидетельствовании выяснилось, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 1,058 промилле алкоголя. Его лишат прав и крупно оштрафуют.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU