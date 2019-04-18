2019-04-18T10:17:44+03:00
Политика

Постановление в отношении рязанского депутата Елены Филатовой вступило в законную силу

В течение двух месяцев женщина обязана заплатить судебный штраф
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Фото: Рязанская областная Дума.Фото: Рязанская областная Дума.
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Постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата Рязанской областной Думы Елены Филатовой вступило в законную силу. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Постановление Ухоловского районного суда не обжаловалось и вступило в законную силу, — рассказал источник. — Теперь депутату в течение двух месяцев необходимо заплатить судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, будучи генеральным директором ОАО «Строммашина», Елена Филатова прописалась в доме своего подчиненного токаря. Так как дом находится в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, то женщина незаконно получала пособие по уходу за ребенком в двойном размере в сумме 126 978 рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком в сумме 153 963 рубля.

Всего своими преступными действиями Филатова похитила у государства более 280 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении депутата расследовали следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области.

В судебном заседании Филатова полностью признала вину и согласилась прекратить в отношении нее уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

СПРАВКА «КП»

Елена Филатова является заместителем председателя комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию, членом комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам.

В областную думу VI созыва избрана по единому избирательному округу от рязанского регионального отделения ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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