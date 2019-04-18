2019-04-18T10:50:05+03:00
Недвижимость

В Рязанской области могут расселить больше аварийных домов, чем планируется

За оперативную и качественную работу Фонд содействия реформированию ЖКХ может предоставить бонус
Антон КОНОВАЛОВ
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В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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17 апреля в Москве губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал договор с директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Документ касается реализации программы переселения из ветхого жилья, которая уже была утверждена на региональном уровне.

Как уже сообщалось, новую крышу над головой получат жильцы 168 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это более 3 тысяч человек в 21 муниципальном образовании.

При этом у Рязанской области, как сообщает ryazangov.ru со слов Цицина, есть возможность расселить больше домов, чем запланировано программой, потому как Фонд предоставляет бонус «за оперативную и качественную работу».

Пока же совокупный объем финансирования – 2,1 миллиарда рублей. Первый транш, по заверению директора Фонда, составит 70 миллионов рублей и поступит 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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