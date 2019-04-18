2019-04-18T09:31:57+03:00
Общество

К 100-летию основания рязанской комсомольской организации выпущена почтовая карточка

Торжественное гашение состоится 19 апреля
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28 апреля 1919 года в Рязани состоялось первое комсомольское собрание, избравшее губернское организационное бюро РКСМ. Этот день считается Днем рождения областной комсомольской организации.

Ко 100-летию РКСМ выпущена почтовая карточка, а для гашения карточек изготовлен специальный штемпель, сообщает пресс-служба Почты России.

– На торжественную церемонию спецгашения приглашаются все желающие – она состоится 19 апреля в Рязанском музее истории молодежного движения. Гости и участники мероприятия смогут приобрести карточки и отправить их в любую точку мира. Для этого будет установлен почтовый ящик, – говорится в сообщении.

Адрес музея: г. Рязань, ул. Свободы, д. 79.

Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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