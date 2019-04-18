2019-04-18T09:00:43+03:00
Недвижимость

«Мармакс» рассказал, на что обратить внимание при покупке видовой квартиры

Недостаточно просто жить в новой квартире в центре города, необходимо ежедневно ощущать заботу о своем комфорте от управляющей компании
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Фото предоставлено рекламодателем.Фото предоставлено рекламодателем.
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Квартиры с видами на рязанский кремль, тот единственный случай на рынке недвижимости, когда действительно откладывать покупку не стоит. Таких жилых комплексов априори меньше, так как строительство в историческом центре имеет ряд ограничений.

— Виды на рязанский кремль являются одним из показателей статусности проекта и подчеркивают престижное расположение дома в самом сердце города, — прокомментировала компания «Мармакс». — Но это не единственный показатель, который должен влиять на выбор квартиры. Например, жители комплекса «Наследие» и будущие владельцы квартир в комплексе «Наследие Современности» могут насладиться не только топовым расположением, но и достойной инфраструктурой – от фитнес-центров до популярных ресторанов и кафе.

Как пояснил девелопер, панорамные виды станут частью интерьера, дополняя его.

Фото предоставлено рекламодателем.

Фото предоставлено рекламодателем.

Несмотря на популярность таких квартир, стоит обратить внимание на другие характеристики жилого комплекса: шумоизоляцию, качественную отделку стен и пола, а также надежные инженерные системы.

— На первый план выходят не только видовые характеристики, но и качество дома, самой квартиры и ее планировка. В строящемся комплексе «Наследие Современности» представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, — отметила пресс-служба девелопера. — Здесь каждый из наших клиентов сможет создать уникальное пространство для жизни.

«Мармакс» рассказал, что недостаточно просто жить в новой квартире в центре города, необходимо ежедневно ощущать заботу о своем комфорте от управляющей компании.

— Мы учитываем пожелания жильцов и работаем над тем, чтобы уровень сервиса предвосхищал ожидания. Даже вход в дом на уровне земли способен сделать жизнь приятнее для многих. Эти детали, наряду с охраняемой территорией, подземным паркингом и детской площадкой, выделяют жилой комплекс «Наследие Современности» среди других предложений в сегменте бизнес-класса, — подчеркнули в пресс-службе.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Индивидуальные условия приобретения и бронирования по телефону отдела продаж: (4912) 500-005.

ИСТОЧНИК KP.RU

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