Добавивший «не ту» видеозапись рязанец предстал перед судом
Его оштрафовали за запрещенный фильм
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В Рязани вынесли решение по делу об административном правонарушении экстремистской направленности против 27-летнего горожанина. Он добавил в популярной соцсети в раздел «Мои видеозаписи» фильм «Покушение на Россию», сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
Этот фильм, посвященный серии взрывов в жилых домах в 1999 году, внесен в список экстремистских материалов Минюста РФ. При этом суд сделал вывод, что видеозапись находилась в открытом доступе, и наказал хозяина персональной страницы штрафом.
Как уточняется, нарушитель свою вину признал.
ИСТОЧНИК KP.RU