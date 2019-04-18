Добавивший «не ту» видеозапись рязанец предстал перед судом

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-18T08:56:51+03:00

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В Рязани вынесли решение по делу об административном правонарушении экстремистской направленности против 27-летнего горожанина. Он добавил в популярной соцсети в раздел «Мои видеозаписи» фильм «Покушение на Россию», сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Этот фильм, посвященный серии взрывов в жилых домах в 1999 году, внесен в список экстремистских материалов Минюста РФ. При этом суд сделал вывод, что видеозапись находилась в открытом доступе, и наказал хозяина персональной страницы штрафом.

Как уточняется, нарушитель свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU