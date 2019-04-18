2019-04-18T08:00:54+03:00
Экономика

Специалистам задали вопрос... о начале добычи рязанской нефти

Столичные журналисты перепутали регион: месторождение разрабатывается в поселке Рязанское Калининградской области
Валерий КОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 апреля по крайней мере двум рязанским специалистам позвонили журналисты московских бизнес-сайтов с вопросами, когда у нас планируется начало добычи нефти.

Геолог Олег Михаев и экономический обозреватель Валерий Сегоровский признались в социальных сетях, что очень удивились, когда им показали сообщение о выдаче Федеральным агентством по недропользованию лицензии на разведку и добычу нефти на Рязанском месторождении, действительной до 1 марта 2044 года. Они сразу же заподозрили, что оно связано не с Рязанью, а с каким-нибудь похожим названием в другой части страны. Простой поиск в интернете позволил найти месторождение, о котором шла речь: оно расположено около поселка Рязанское в Калининградской области. Поселок получил название в 1946 году, когда туда прибыли переселенцы из Рязанской области.

Таким образом, вполне возможно, что в будущем на рынке углеводородов появится «рязанская нефть».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мармакс» рассказал, на что обратить внимание при покупке видовой квартиры
Добавивший «не ту» видеозапись рязанец предстал перед судом
Рязанская компания взяла на работу бывшего таможенника и попала на крупный штраф
18 апреля в Рязани открываются «Дни поэзии ЮНЕСКО в России»
Жители рязанского переулка решительно настроены не пускать чужаков
Власти Рязани нашли временного перевозчика на маршрут №50
Зеленую зону у Московского шоссе в Рязани признают городским лесом
В Рязани на улице Станкозаводской потушен пожар
Рязанцев пригласили в филармонию на выставку в честь казачества
В центре Рязани перекрыли движение из-за ремонта теплотрассы на Грибоедова
Во ФСИН России организовали «Прямой разговор» с общественниками
Советский районный суд Рязани ищет водителя и секретарей
Участие «Роснефти» в инициативе ООН открывает новый формат коммуникаций с инвесторами
В главном парке Рязани, где установят колесо обозрения, спилили вековые деревья
Астраханца отдадут под суд за секс с рязанской девочкой и изготовление порнографии
Руководителей двух крупных предприятий Рязани подозревают в хищениях
Работница рязанского супермаркета с мужем в течение месяца обкрадывали магазин
Выходцы из кавказских регионов стали больше совершать преступлений в Касимовском районе
Рязанский райцентр Сасово подписал соглашение о сотрудничестве с Евпаторией
Суд наказал собственника дома Серовых XIX века в Рязани
Под Рязанью пилот «кукурузника» выполнял опасные маневры над жилыми домами
В касимовском краеведческом музее не могут обеспечить сохранность предметов
Рязанская полиция обещает 400 тысяч за помощь в расследовании убийства
Скончалась педагог рязанского музыкального колледжа Людмила Фетисова
«Рязаньгоргаз» напоминает о необходимости согласования работ в охранных зонах газопроводов
В Рязани школьница упала в вырытую на тротуаре яму
Дороги Рязани начали ремонтировать патчером
«Рязанская автоколонна №1310» должна за топливо… главе фермерского хозяйства