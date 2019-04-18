Специалистам задали вопрос... о начале добычи рязанской нефти

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-18T08:00:54+03:00

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17 апреля по крайней мере двум рязанским специалистам позвонили журналисты московских бизнес-сайтов с вопросами, когда у нас планируется начало добычи нефти.

Геолог Олег Михаев и экономический обозреватель Валерий Сегоровский признались в социальных сетях, что очень удивились, когда им показали сообщение о выдаче Федеральным агентством по недропользованию лицензии на разведку и добычу нефти на Рязанском месторождении, действительной до 1 марта 2044 года. Они сразу же заподозрили, что оно связано не с Рязанью, а с каким-нибудь похожим названием в другой части страны. Простой поиск в интернете позволил найти месторождение, о котором шла речь: оно расположено около поселка Рязанское в Калининградской области. Поселок получил название в 1946 году, когда туда прибыли переселенцы из Рязанской области.

Таким образом, вполне возможно, что в будущем на рынке углеводородов появится «рязанская нефть».

ИСТОЧНИК KP.RU