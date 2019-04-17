Рязанцев пригласили в филармонию на выставку в честь казачества

СЕГОДНЯ 19:11 2019-04-17T19:13:10+03:00

В 2019 году исполняется 575 лет со времени первого упоминания в летописи «казаков рязанских»

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В Рязанской областной филармонии открылась передвижная выставка из фондов столичного Государственного исторического музея «Казачество на государевой службе». Наш город стал первым, куда отправилась эта экспозиция – а впоследствии ей придется посетить не только многие города России, но и 42 страны мира.

Рязанский губернатор Николай Любимов, пришедший на открытие, напомнил гостям, что 575 лет назад в летописи появилось первое упоминание о казаках – и это были «казаки рязанские» в битве на Листани в 1444 году.

Первую экскурсию по выставке провел заместитель атамана казачьего общества «Центральное казачье войско» Дмитрий Иванов, рассказав о всех вехах казачьей истории до 1917 года. По его словам, посетители могут познакомиться с экипировкой уникального рода войск, о котором мечтали любые правители.

ИСТОЧНИК KP.RU