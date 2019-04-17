В центре Рязани перекрыли движение из-за ремонта теплотрассы на Грибоедова
Рабочие отремонтируют первый из четырех участков магистральных тепловых сетей
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В областном центре начинается капитальный ремонт теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В связи с ремонтными работами перекрыто движение транспорта по участку от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до пересечения перекрестка с круговым движением площади Свободы.
Как отметили в пресс-службе, рабочие отремонтируют первый из четырех участков магистральных тепловых сетей по улице Грибоедова.
На месте работ установили соответствующие дорожные знаки, ограждения и освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU