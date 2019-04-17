2019-04-17T17:38:15+03:00
Общество

Советский районный суд Рязани ищет водителя и секретарей

В судебном органе открыты несколько вакансий
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В Советский районный суд Рязани требуются секретари и водитель и другие специалисты, сообщается на сайте райсуда. Согласно разделу «Кадровое обеспечение», в настоящее время вакантными остаются следующие должности:

- водитель;

- консультанта суда (специалист по информатизации);

- секретарь суда;

- секретарь судебного заседания;

- специалист 1 разряда.

Документы принимаются в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в кабинете №2 Советского районного суда по адресу: улица Московское шоссе, 16 корпус 1.

Справки по телефону: (4912) 55-30-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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