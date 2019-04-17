Советский районный суд Рязани ищет водителя и секретарей
В судебном органе открыты несколько вакансий
Изменить размер текста:
В Советский районный суд Рязани требуются секретари и водитель и другие специалисты, сообщается на сайте райсуда. Согласно разделу «Кадровое обеспечение», в настоящее время вакантными остаются следующие должности:
- водитель;
- консультанта суда (специалист по информатизации);
- секретарь суда;
- секретарь судебного заседания;
- специалист 1 разряда.
Документы принимаются в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в кабинете №2 Советского районного суда по адресу: улица Московское шоссе, 16 корпус 1.
Справки по телефону: (4912) 55-30-22.
ИСТОЧНИК KP.RU