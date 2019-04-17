СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-17T17:07:36+03:00

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Участие «Роснефти» в инициативе ООН открывает новый формат коммуникаций с инвесторами. Об этом заявил директор Департамента интегрированной системы управления ПБОТ и экологии НК «Роснефть» Валерий Маркеев по итогам заседания совета директоров компании. На заседании представили отчет о деятельности нефтяной компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2018 года.

— Многие инвестбанки оценивают инвестиционную привлекательность компаний, в том числе на основе раскрытия показателей в области охраны окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления, — заявил Валерий Маркеев. — И в этих реалиях уже недостаточно публиковать только отчет в области устойчивого развития. Приверженность «Роснефти» 17 Целям устойчивого развития ООН говорит о том, что компания осознает свою ответственность в решении глобальных проблем и работает в этом направлении. Это повышает имидж компании и, в конечном счете, является одним из факторов роста ее капитализации.

Он также напомнил, что в стратегии «Роснефть-2022» компания также заявила о своем намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса, а также озвучила цель войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

— Среднесрочные ориентиры развития компании учитывают запросы общества в сфере экологии и направлены на: наращивание добычи природного газа, использование которого, по сравнению с другими видами топлив, позволяет значительно снизить парниковые выбросы; модернизацию НПЗ, наращивание выпуска востребованной продукции, сырья для нефтехимии; снижение выбросов на производственных объектах; создание и выпуск новых более экологичных видов топлива, — прокомментировал представитель компании.

В подтверждение своих слов он рассказал о новом высокоэкологичном бизнесе, который компания запустила в 2018 году. Этот проект предполагает создание сети газозаправочных станций.

— «Роснефть» договорилась с китайской Beijing Gas о развитии такой сети на территории России — планируется построить около 170 станций. В прошлом году было уже построено 10 модулей копримированного природного газа на действующих АЗС, которые позволяют снизить выбросы вредных веществ, — сообщил он.

Кроме того, в 2018 году на АЗС компании в отдельных регионах запустили реализацию новых видов топлив с улучшенными характеристиками – это высокооктановое топливо Pulsar 100, топливо «Евро 6», а также новая линейка топлив с технологией ACTIVE на заправках BP.

Помимо этого, по направлению нефтепереработка общества группы НК «Роснефть» сократили удельные выбросы парниковых газов на 11 процентов по сравнению с 2017 годом. Значительный эффект получен по итогам реализации таких проектов, как переход на использование природного газа в качестве топлива на Уфимском НПЗ, установка теплообменников усовершенствованной конструкции на Ачинском и Рязанском НПЗ и проект по применению теплозащитного покрытия печей на Сызранском и Уфимском НПЗ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU