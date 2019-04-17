2019-04-17T16:50:34+03:00
Происшествия

Астраханца отдадут под суд за секс с рязанской девочкой и изготовление порнографии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд
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В ожидании суда астраханец находится в рязанском СИЗО.В ожидании суда астраханец находится в рязанском СИЗО.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следователи Железнодорожного МСО Рязани следственного управления СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего астраханца. Молодой человек обвиняется по статьям УК РФ:

- развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста;

- половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста;

- видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

По версии следствия, в 2016 году парень, находясь в Астрахани, познакомился в интернете с 12-летней рязанкой. После этого он в течение двух лет переписывался с ней, в том числе на сексуальные темы.

В сентябре 2017 года обвиняемый приехал в Рязань, где встретился с девочкой и «совершил половое сношение», а также «развратные действия» в отношении нее.

Кроме того, весь процесс он снимал на камеру и изготовил видеозапись порнографического характера.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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