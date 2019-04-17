2019-04-17T16:58:54+03:00
Общество

Руководителей двух крупных предприятий Рязани подозревают в хищениях

Но самые большие деньги увели с Почты России
Мария БЛИНОВА
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В I квартале 2019 года в регионе возбужденно 53 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, в том числе 23 – о взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

После предварительного расследования в суды направлено 21 уголовное дело. Среди них дело в отношении бывшего генерального директора ПАО завод «Красное знамя» – его подозревают в хищении более 3,5 млн рублей.

Одновременно в суд поступили документы и по директору МУП «Рязанская автоколонна №1310» – здесь речь идет о хищении «всего» 100 тысяч.

Кроме того, двух бывших глав сельских поселений будут судить за кражу бюджетных денег – здесь суммы в 60 и 180 тысяч рублей.

На почте дела, видимо, идут совсем хорошо: из-за хищений в суды ушли документы в отношении 6 руководителей отделений связи. В одном таком уголовном деле речь идет о... 16 миллионах рублей.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры, эта сумма «накопилась» за несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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