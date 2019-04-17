2019-04-17T16:12:51+03:00
Происшествия

Работница рязанского супермаркета с мужем в течение месяца обкрадывали магазин

Полиция изъяла похищенные товары на несколько десятков тысяч рублей
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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи бытовой химии.Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи бытовой химии.Фото: Аца КОШТЭ
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Оперативники задержали работницу супермаркета и ее мужа, подозреваемых в серии краж товаров из магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился представитель супермаркета, который сообщил о недостаче товаров за последний месяц. По его словам, из магазина пропали товары (в основном – бытовая химия) на несколько десятков тысяч рублей.

Согласно датам предварительной ревизии, пропажи товаров приходились на даты, которые чередовались с определенной последовательностью. Таким образом оперативники выявили смену работников, которые могли быть причастны к хищениям.

Злоумышленники знали расположения видеокамер и старались не попасть в кадр. Но во время дальнейшего анализа материалов выяснилось, что в те даты, когда работала смена, попавшая под подозрение, в служебные помещения магазина заходил мужчина. Как установили полицейские, это был супруг одной из работниц.

Вскоре полицейские выяснили, что к хищениям причастны 33-летняя работница супермаркета и ее 29-летний супруг.

По предварительным данным, женщина собирала товары в сумку и в определенный час отдавала их супругу, который заглядывал ее проведать. Женщина старалась провести мужчину мимо камер видеонаблюдения, но о некоторых она просто не знала. Об этом позаботилась администрация магазина для охраны товаров.

В жилище злоумышленников полиция нашла похищенные товары, в основном, бытовая химия и косметика. Краденое изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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