Выходцы из кавказских регионов стали больше совершать преступлений в Касимовском районе
В 2018 году на территории Касимовского района выросло количество преступлений, совершенных выходцами из северо-кавказских республик и Закавказья. Об этом сообщается в отчете начальника межмуниципального отдела МВД «Касимовский».
Согласно данным комплексного анализа, число таких преступлений выросло с 4 до 16 преступлений. Кроме того, семь преступлений совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства. Увеличилось и число преступлений в отношении иностранных граждан — с двух до пяти.
«Совершение преступлений иностранными гражданами приводит к росту уровня ксенофобских настроений, числа межконфессиональных конфликтов», — говорится в отчете начальника полиции.
Чтобы не допустить роста ксенофобии в Касимовском районе принимают активные меры профилактики и выявления миграционных правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU