2019-04-17T15:11:54+03:00
Происшествия

Выходцы из кавказских регионов стали больше совершать преступлений в Касимовском районе

Администрация Касимова опубликовала отчет начальника полиции за 2018 год
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Чтобы не допустить роста ксенофобии в Касимовском районе принимают активные меры профилактики.Чтобы не допустить роста ксенофобии в Касимовском районе принимают активные меры профилактики.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2018 году на территории Касимовского района выросло количество преступлений, совершенных выходцами из северо-кавказских республик и Закавказья. Об этом сообщается в отчете начальника межмуниципального отдела МВД «Касимовский».

Согласно данным комплексного анализа, число таких преступлений выросло с 4 до 16 преступлений. Кроме того, семь преступлений совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства. Увеличилось и число преступлений в отношении иностранных граждан — с двух до пяти.

«Совершение преступлений иностранными гражданами приводит к росту уровня ксенофобских настроений, числа межконфессиональных конфликтов», — говорится в отчете начальника полиции.

Чтобы не допустить роста ксенофобии в Касимовском районе принимают активные меры профилактики и выявления миграционных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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