2019-04-17T14:42:41+03:00
Политика

Рязанский райцентр Сасово подписал соглашение о сотрудничестве с Евпаторией

В планах – совместная работа по целому ряду отраслей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Сасова.Фото: Пресс-служба администрации Сасова.
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Главы администраций Сасова и Евпатории подписали соглашение о начале межмуниципального сотрудничества между городами. Торжественная церемония прошла в Крыму на прошлой неделе.

Цель встречи и подписания документа – развитие экономического, научно-технического и культурного сотрудничества городов. Евгения Рубцова из Сасова и Олеся Харитоненко из Евпатории намерены продвигать деловые отношения в промышленности, строительстве, развитии транспорта и коммуникаций, сообщается на сайте администрации рязанского райцентра.

На церемонии глава Евпатории Олеся Харитоненко выразила уверенность, что города смогут начать и развивать побратимские отношения. Евгения Рубцова из Рязанской области отметила, что для нее крайне важна возможность поездок детей из Сасова на здравницы курорта.

– Мы очень заинтересованы в культурном обмене, развитии отношений между общественными организациями. И у нас есть предложения для бизнеса, – сказала Евгения Рубцова.

Члены делегации из Рязанской области вместе с Олесей Харитоненко высадили молодую березку в парке евпаторийского дельфинария. Фото: Пресс-служба администрации Сасова.

Члены делегации из Рязанской области вместе с Олесей Харитоненко высадили молодую березку в парке евпаторийского дельфинария. Фото: Пресс-служба администрации Сасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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