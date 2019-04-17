2019-04-17T13:43:56+03:00
Общество

Суд наказал собственника дома Серовых XIX века в Рязани

Ответчик и сам признает, что не следит за состоянием памятника истории и культуры
Антон КОНОВАЛОВ
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17 апреля Советский районный суд Рязани оштрафовал собственника объекта культурного наследия «Дом Серовых» 1805 года постройки – некого Кузьминова О.У. Известно, что под этим именем в городе зарегистрирован индивидуальный предприниматель.

Если постановление вступит в законную силу, 7500 рублей в казну Кузьминов должен будет заплатить за то, что должным образом не ремонтировал и не содержал памятник истории и культуры регионального значения, которым владеет. Сам он, как сообщает пресс-служба суда, свою вину в нарушении части 1 статьи 7.13 КоАП РФ признал.

Особый статус дому по адресу улица Свободы, 7 присвоен в сентябре 2016 года приказом Минкультуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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