2019-04-17T12:41:28+03:00
Звезды

В касимовском краеведческом музее не могут обеспечить сохранность предметов

Сотрудники культурного учреждения с трудом обеспечивают нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения фондов
Александр РАДЫГИН
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Фото: Касимовский краеведческий музей.Фото: Касимовский краеведческий музей.
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В Касимове остро стоит вопрос о размещении фондов краеведческого музея. Об этом сообщается в муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Касимов».

«Нет специально построенного, оснащенного современным оборудованием фондохранилища. Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения», — говорится в программе.

По данным властей, в настоящее время идет подготовка к переводу фондохранилища краеведческого музея в здание корпуса торговых рядов.

Еще одна крупная проблема — недостаточное материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об отсутствии элементарных средств обеспечения сохранности предметов. Наблюдается дефицит фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.

Кроме того, в краеведческом музее нет реставрационных мастерских и квалифицированных специалистов, имеющих опыт реставрации уникальных музейных предметов.

Отметим, что в конце марта было опубликовано постановление городской администрации о внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Касимова». Власти города предполагают, что это позволит создать «оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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