2019-04-17T12:16:47+03:00
Происшествия

Рязанская полиция обещает 400 тысяч за помощь в расследовании убийства

Трагедия произошла почти 1,5 года назад в Милославском районе
Мария БЛИНОВА
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В ноябре 2017 года в селе Спасское Милославского района пропали супруги Елисеевы – 75-летний Анатолий Сергеевич и 71-летняя Валентина Дмитриевна. Оба они были прописаны в Москве, но фактически постоянно жили в нашей области.

Узнав о пропаже пенсионеров, полицейские осмотрели их дом и пришли к выводу, что Елисеевых убили – на месте были кровь и другие, указывающие на это следы.

С тех пор идет расследование: специалисты провели экспертизы, опросили множество людей, которые могли хоть что-то знать об обстоятельствах исчезновения. Прочесали и местность около села Спасское. Однако пока все тщетно.

– Для установления свидетелей и очевидцев произошедшего, а также тех, кто причастен к исчезновению Елисеевых, за значимую информацию Управлением МВД России по Рязанской области назначено вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, – сообщила пресс-служба полиции 17 апреля 2019 года.

Обращаться можно в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по телефонам: 8 (49-156) 2-07-02 или 02 (102/112 - с мобильных операторов).

Звонить можно и в дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону 8 (4912) 27-08-60.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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